On je objavio na platformi Maks da je šestomesečna beba preminula u bolnici, preneo je TASS.
Vorobjov je naveo da se privatna kuća u Jegorjevsku zapalila nakon pada drona.
Beba je poginula, a tri osobe su povređene jutros u ukrajinskom napadu na Jegorjevsk u Moskovskoj oblasti, saopštio je načelnik oblasti Andrej Vorobjov.
On je objavio na platformi Maks da je šestomesečna beba preminula u bolnici, preneo je TASS.
Vorobjov je naveo da se privatna kuća u Jegorjevsku zapalila nakon pada drona.
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