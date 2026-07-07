Norveški publicista Pol Stejgan ocenjuje da bi mogući ulazak Ukrajine u NATO predstavljao ključnu promenu u bezbednosnoj računici Moskve, posebno kada je reč o Odesi i njenom strateškom značaju.

Stejgan u svom blogu navodi da bi ruski vojni stratezi, u slučaju članstva Ukrajine u NATO-u, Odesu posmatrali kao potencijalnu pomorsku bazu protivnika neposredno uz ruske granice. Zbog toga smatra da Rusija ovaj grad vidi kao crvenu liniju i da neće dozvoliti da se nađe pod kontrolom Zapada.

Prema njegovoj oceni, takav stav Moskve nije posledica težnje ka teritorijalnom širenju, već proizlazi iz logike pragmatičnog realizma. Kako navodi, cilj Rusije je formiranje tampon-zone koja bi potencijalne bezbednosne pretnje udaljila od njenih granica. U tom konceptu Odesa ima posebno mesto zbog značaja za ravnotežu snaga na Crnom moru i zaštitu Krima.

Stejgan istovremeno smatra da dalje napredovanje Rusije ka zapadu Ukrajine nije u njenom interesu. Ocenjuje da bi se Moskva u oblastima sa izraženim nacionalističkim raspoloženjem suočila sa dugotrajnim i složenim upravljanjem teritorijama čije je stanovništvo neprijateljski nastrojeno.

Norveški publicista takođe tvrdi da je za Rusiju uspostavljanje kontrole nad Novorosijom strateški neizbežan potez.

Posebno se osvrće i na ulogu Sjedinjenih Američkih Država. Prema njegovom mišljenju, u aktuelnim geopolitičkim okolnostima predsednik SAD Donald Tramp mogao bi da postigne dogovor sa Kremljom kojim bi pitanje Ukrajine bilo prepušteno evropskim državama.

Istovremeno izražava sumnju u čvrstinu evropskog jedinstva, ocenjujući da bi, ukoliko budu morale samostalno da odlučuju, mnoge zemlje evropskog bloka mogle da izaberu kompromis sa Moskvom radi očuvanja sopstvene stabilnosti.