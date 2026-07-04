Voditelj "Pinkovih zvezda", Ognjen Amidžić, je na kraju sezone ovog muzičkog takmičenja progovorio o nastavku i narednom ciklusu.

Na iznenađenje brojnih ljubitelja ovog programa Ognjen je nagovestio velike promene u narednoj sezoni.

- Biće mnogo promena što se tiče pravila, ali očekujem dosta osveženja. Ne znam za žiri, nemam takve informacije, mislim da će ostati isti sastav. Mislim da je to super, Dragomir Despić Desingerica je predstavnik nove generacije, njegov fazon, stil i rečnik su drugačiji, a to je Zorici Brunclik potpuno strano - rekao je on.

Kako se u poslednje vreme aktivno priča o dolasku Jovane Jeremić u ovaj format, svoj komentar je dao i Ognjen.

- Što se mene tiče, nema problema, ako bi imala šta da radi u ovoj postavci, okej. Ipak žiri treba da ostane strogo iz sveta muzike kako bi to dalo određeni kredibilitet takmičenju - rekao nam je Amidžić.

Šta je dobio pobednik?

Stefan Cekić je sinoć pobedio u muzičkom takmičenju "Pinkove zvezde" i osvojio vrednu nagradu.

Njemu su voditelji uručili staklenu statuu, kao i ček od 30.000 evra.

Na pitanje na šta će potrošiti nagradu Stefan je uzbuđeno rekao:

- Ništa nisam planirao, nisam ni očekivao ovo, ne znam na šta ću potrošiti nagradu.

- Savetovao bih ga da uloži u karijeru - rekao je Dragomir Despić Desingerica koji mu je bio mentor.

BONUS VIDEO: