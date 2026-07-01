Bivši glavnokomandujući ukrajinske vojske i ambasador Ukrajine u Londonu Valerij Zalužni izjavio je da namerava da se kandiduje za predsednika, pišu ukrajinski mediji.

Zalužni je rekao da „nikada nije težio političkoj karijeri“, ali da „postoje ljudi koji se polažu nade u njega i on ne može da zanemari njihovo poverenje“.

Zelenskom je mandat istekao 20. maja 2024. godine. Izbori u zemlji trebalo je da budu održani 31. marta iste godine, ali su otkazani, zbog ratnog stanja u zemlji i opšte mobilizacije.