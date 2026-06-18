Turske vlasti su potvrdile spremnost da obezbede platformu za nastavak pregovora o ukrajinskom rešenju, rekao je pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov.

„Znate da je već održano nekoliko rundi pregovora. A juče je potvrđena spremnost turskih vlasti da obezbede platformu za dalje kontakte o ukrajinskom rešenju“, rekao je on u komentaru za Prvi kanal na marginama samita Rusija-ASEAN.

Kako je istakao, ruski predsednik Vladimir Putin predložio je predstavnicima zemalja članica Asocijacije zemalja Jugoistočne Azije (ASEAN) da im objasni rusko gledište situacije u Ukrajini.

„On (Putin) je jednostavno predložio da, ako su kolege zainteresovane da čuju naše viđenje situacije na bojnom polju i situacije oko ukrajinskog sukoba uopšte, onda će to i učiniti. Kolege su izrazile interesovanje“, rekao je Ušakov.

(Sputnjik)