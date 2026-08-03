- Voleo bih da dođe i do nekih širih razgovora svih antirežimskih aktera zato što iskreno verujem da tim razgovorima će se doći do zajedničke borbe, ali 'ajde ostavljamo to studentima da oni procene kad i kako bi bilo dobro - rekao je Lazović.

Na pitanje da li im se iko iz studentskog pokreta uopšte obratio nakon što su objavili da ih podržavaju na izborima. Lazović je priznao da kontakata ima tek na nekim lokalnim nivoima, ali da im se u suštini niko nije javio.

- Nije! I ja mislim da je to pogrešno. Pozivao sam onoliko puta da do razgovora dođe, ali nažalost do toga nije došlo - požalio se Lazović.

Na to ga je novinarka ponovo pritisla pitanjem koga to onda tačno poziva - da li studente ili opozicione stranke - i gde je zapravo zapelo. Lazović je pokušao da pobegne od odgovora pa je krivicu okrenuo ka svojim partnerima.

- Pa pitajte studente, pitajte one koji odbijaju da se ti razgovori dese. Ja mislim da bi razgovore trebalo da povede onaj ko je najveći akter i da su to svakako studenti - istakao je.

Prošle godine pretio je da će sprečavati održavanje izbora i bukvalno lomiti kutije, kada je predsednik Aleksandar Vučić izbore nudio, a danas se bori protiv svog sopstvenog mišljenja i reči:

- Mislim da bi bilo bolje da smo ga naterali ranije da raspiše izbore, i o tome sam govorio evo i ovde kod vas (govorio sve suprotno, poslušajte u videu), i u javnosti i mnogo puta i do sada. Žao mi je što se nismo bolje i brže organizovali da ih nateramo da izbori budu ranije. Čini mi se da se olako nekako prešlo preko toga - rekao je Lazović.