Rešavanje sukoba u Ukrajini, bez povlačenja ukrajinskih oružanih snaga iz Donbasa, neće se pomeriti sa mesta ni nakon 10 rundi pregovora, izjavio je pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov.

„Dok (Ukrajina) ne napravi ovaj korak, možemo održati još nekoliko rundi, desetine rundi, ali ćemo i dalje biti na istom mestu. U tome je poenta“, istakao je diplomata.

On je istakao da će Kijev pre ili kasnije shvatiti da će morati da povuče svoje trupe iz Donbasa.

„U Ukrajini znaju da se to mora učiniti i da će to ionako pre ili kasnije učiniti“, naglasio je diplomata.

Ušakov je uveren da će izaslanici američkog predsednika Stiv Vitkof i Džerad Kušner ponovo doći u Moskvu i da će se dijalog o Ukrajini nastaviti.

Pomoćnik ruskog predsednika ne smatra da Vašingtonu više Ukrajina nije među prioritetima.

„I naši aktivni telefonski kontakti to potvrđuju. A posebno ova inicijativa Trampa (za prekid vatre), koju je on objavio a koju smo mi podržali“, objasnio je Ušakov.

Povlačenje trupa iz Donbasa, koji je izabrao život sa Rusijom, jedan je od najvažnijih uslova Moskve za smisleno mirovno rešenje sa Kijevom.