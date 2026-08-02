U Ukrajini je osam kategorija građana izgubilo pravo na odlaganje mobilizacije, podseća Donjecki regionalni teritorijalni centar za regrutaciju i socijalnu podršku, navodeći da su ove izmene deo zakonskih rešenja koja su stupila na snagu 2024. godine.

Ko više nema pravo na odlaganje

Prema saopštenju, pravo na odlaganje mobilizacije više nemaju studenti i postdiplomci koji studiraju vanredno ili na večernjim studijama, kao i oni koji stiču drugo ili treće visoko obrazovanje, ni muškarci sa troje ili više dece koji imaju dugovanja po osnovu alimentacije, pa osobe koje neguju supružnika sa invaliditetom treće kategorije, zatim samohrani roditelji u slučajevima kada je drugi roditelj živ, nije lišen roditeljskog prava, nije nestao i ne izdržava zatvorsku kaznu, potom muškarci koji brinu o osobama sa invaliditetom prve i druge kategorije, ako postoje drugi radno sposobni članovi porodice koji mogu da preuzmu tu obavezuč

Na spisku su i lica zaposlena u preduzećima i organizacijama Ministarstva odbrane, a i osobe koje su ranije imale status ograničeno sposobnih za vojnu službu, pošto je ta kategorija ukinuta, zatim, muškarci koji su nakon ponovljenog vojno-lekarskog pregleda proglašeni sposobnim za vojnu službu, uključujući i pojedine nosioce potvrda o invaliditetu izdatih posle 24. februara 2022. godine, koji su obavezni da ponovo prođu lekarsku komisiju.

Proširen spisak onih koji imaju pravo na odlaganje

Istovremeno, zakon je proširio krug lica koja mogu da dobiju odlaganje mobilizacije.

Pravo na odlaganje sada imaju i vojni obveznici čija su polubraća ili polusestre poginuli ili se vode kao nestali tokom rata. Ranije se ova pogodnost odnosila isključivo na rođenu braću i sestre.

Izmene su deo širih reformi ukrajinskog sistema mobilizacije, koji je tokom 2024. godine pretrpeo više zakonskih promena. Ukrajinske vlasti su u međuvremenu menjale i pravila za rezervisanje zaposlenih od mobilizacije, dok se u javnosti sve češće pominje mogućnost postepene demobilizacije vojnika sa najdužim stažom tokom 2026. godine, prenosi Politika.

Najnovije vesti o sukobu u Ukrajini možete pratiti u našem BLOGU UŽIVO.