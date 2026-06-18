Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je danas da Ukrajina raspolaže "dovoljno snažnim sredstvima" da, kako je naveo, primora Rusiju da dođe u situaciju u kojoj će diplomatija postati jedina opcija.

Zelenski je, uoči sastanka Kontakt grupe za odbranu Ukrajine u formatu "Ramštajn", rekao da Rusija trenutno računa na kontinuirane raketne napade, zbog čega je, prema njegovim rečima, Ukrajini potrebna dodatna protivbalistička i protivvazdušna zaštita.

"(Ruski predsednik Vladimir) Putin se sada oslanja na jednu stvar -stalne raketne napade. A on ima balističke rakete, tako da nam je potrebna antibalistička odbrana. Već smo mnogo uradili da se zaštitimo od dronova, a naša stopa presretanja je oko 90 odsto. Ovo je ozbiljno, veoma ozbiljno dostignuće", rekao je Zelenski, prenosi Suspilne.

On je naveo i da su Ukrajina i Nemačka postigle dogovor o objedinjavanju određenih tehnoloških kapaciteta u oblasti odbrane, kao i da se nastavlja saradnja u okviru međunarodnih odbrambenih programa. Govoreći o situaciji na terenu, Zelenski je rekao da ukrajinski udari na rusku energetsku infrastrukturu utiču na ruske kapacitete i logistiku, navodeći da Rusija već oseća posledice u snabdevanju gorivom i budžetskim prihodima.

Pozvao je saveznike da ubrzaju isporuke naoružanja i naglasio potrebu za većim brojem bespilotnih sistema i municije za dalekometnu artiljeriju. Takođe je pozvao zemlje uključene u program PURL da "ni za jedan dan ne odlažu" ono što se može učiniti za Ukrajinu kroz ovaj program. Zelenski je napomenuo da je današnji napad ukrajinskih odbrambenih snaga na Moskovsku rafineriju nafte u Moskovskoj oblasti bio odgovor na napad Rusije na Kijevo-Pečersku lavru 14. juna.

Prema njegovim rečima, ukrajinski napadi na rafinerije i energetske objekte smanjuju proizvodnju goriva u Rusiji i dovode do poremećaja u snabdevanju gorivom i pada ruskih budžetskih prihoda. Zelenski je naveo da je u razgovoru sa generalnim sekretarom NATO Markom Ruteo istakao dve hitne potrebe - za više bespilotnih kopnenih sistema (UGV) i municije za dalekometnu artiljeriju.

"Ukrajina hitno mora da smanji deficit u ovim vrstama oružja. Rusija plaća za nastavak ovog rata gubitkom najmanje 40.000 vojnika svakog meseca na frontu – poginulih i teško ranjenih. I taj broj će rasti kako budemo poboljšavali našu sposobnost da zaustavimo ruske napade", zaključio je Zelenski.