Stav novog mađarskog premijera Petera Mađara prema Rusiji razlikuje se od stava njegovog prethodnika Viktora Orbana, ali Moskva uočava zanimljive nijanse u njegovom odnosu prema Evropskoj uniji i situaciji oko Ukrajine, izjavio je za Sputnjik pomoćnik predsednika Rusije Jurij Ušakov.

"Njegov stav se donekle razlikuje od stava prethodnika. Pratimo razvoj situacije, ali istovremeno vidimo da kod novog lidera ima dosta nijansi", istakao je Ušakov, dodajući da Moskva i Budimpešta nisu razmatrale nikakve konkretne detalje.

Te nijanse su prilično zanimljive i vredne pažnje, naveo je ruski zvaničnik.