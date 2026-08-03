Čišćenje WC šolje mnogima je jedan od najneprijatnijih kućnih poslova, a posebno frustrira kada ni nakon dugog ribanja ne uspeju da nestanu uporne žuto-smeđe mrlje. Većina tada poseže za jakim hemikalijama i izbeljivačima, ali stručnjaci upozoravaju da to nije najbolje rešenje.

Postoji prirodna, pristupačna i veoma efikasna alternativa koju možete pronaći u gotovo svakoj prodavnici – limunska kiselina u prahu.

Zašto nastaju žute mrlje u WC šolji?

Naslage koje se najčešće pojavljuju na mestu gde stoji voda zapravo su kamenac. Nastaje taloženjem minerala, pre svega kalcijum-karbonata, iz tvrde vode. Kako voda isparava, minerali ostaju na površini i vremenom formiraju čvrst sloj koji obična sredstva za čišćenje teško uklanjaju.

Mnogi smatraju da će izbeljivač rešiti problem, ali on prvenstveno uništava bakterije i može privremeno da izbeli površinu. Međutim, ne rastvara kamenac, pa naslage ostaju na porcelanu. U pojedinim slučajevima može čak doprineti da kamenac postane još uočljiviji.

Tajna efikasnog čišćenja je limunska kiselina

Stručnjakinja za domaćinstvo i autorka bloga Thoroughly Modern Grandma, Frančeska, ističe da je limunska kiselina jedno od najefikasnijih sredstava za uklanjanje mineralnih naslaga.

„Postoji izuzetno jednostavno rešenje za uklanjanje mineralnih naslaga i kamenca. Jednom nedeljno očistite WC šolju limunskom kiselinom i problem će nestati bez mukotrpnog ribanja“, savetuje ona.

Pošto je kamenac sastavljen uglavnom od kalcijum-karbonata, limunska kiselina reaguje sa njim i pomaže da se naslage rastvore. Iako može poslužiti i svež limunov sok, limunska kiselina u prahu je koncentrisanija, efikasnija i znatno povoljnija.

Kako očistiti kamenac iz WC šolje?

Za najbolje rezultate pratite sledeće korake:

Sipajte bokal tople vode u WC šolju. Nemojte koristiti ključalu vodu jer nagla promena temperature može izazvati pucanje porcelana.

Dodajte oko 500 grama limunske kiseline u prahu.

Ostavite da deluje najmanje sat vremena. Ako su naslage stare i veoma tvrdokorne, najbolje je da sredstvo ostavite preko noći.

Nakon toga četkom lagano pređite preko površine. Kamenac bi trebalo da se lako odvaja, bez intenzivnog ribanja.

Na kraju pustite vodu i isperite WC šolju.

Kako sprečiti ponovno stvaranje kamenca?

Redovno održavanje je najbolja prevencija. Ako postupak sa limunskom kiselinom ponavljate jednom nedeljno, znatno ćete smanjiti nakupljanje kamenca i održati WC šolju čistom i sjajnom uz mnogo manje truda.