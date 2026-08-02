Penzionisani pukovnik američke vojske Lorens Vilkerson govoreću na jednom Jutjub kanali izneo je veoma sumorno predviđane za Kijev.

- Sve što Zelenski radi jeste da odlaže neizbežno. A neizbežno bi moglo biti mnogo traumatičnije za njega, za Kijev i za ostatak države kakva će Ukrajina postati nego što on trenutno zamišlja. Ne vidim šta Zelenski može da ponudi svom narodu - kakva bi vizija bila ubedljiva u smislu uspostavljanja dugoročne stabilnosti, pa čak i dugoročnog mira koji većina Ukrajinaca želi - rekao je on, prenosi ruska agencija RIA Novosti..

Istovremeno, Vilkerson je naglasio da zemlje NATO-a treba da razmotre da li se isplati preduzimati akcije protiv Rusije.

- Koliko dugo može da traje situacija u kojoj idete protiv želja sopstvenog naroda, a istovremeno ga primoravate da ide i gine? Po mom mišljenju, to nije održivo. To je toliko dugo trajalo samo zahvaljujući Evropljanima i Vašingtonu… A mi samo pojačavamo pritisak, udvostručujemo ga, utrostručujemo — baš kao i Berlin, Pariz i London. Ovo je još jedno područje u kojem treba biti oprezniji sa sopstvenim željama, jer bi one mogle da se ostvare. U ovom slučaju, njihovo ostvarenje znači dobiti od Putina nešto što će sasvim jasno pokazati da on zna da ratuje protiv NATO-a i svih njegovih članica, a ne samo protiv Ukrajine- zaključio je Vilkerson.

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