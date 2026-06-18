Ministarka za brigu o porodici i demografiju Jelena Žarić Kovačević uručila je danas u Palati Srbija 64 rešenja majkama koje su ostvarile pravo na bespovratna sredstva za kupovinu ili izgradnju prve nekretnine po osnovu rođenja deteta.

Svečana dodela organizovana je u Palati Srbija, a ministarka je poručila da država na ovaj način nastavlja da brine o porodicama i podstiče stvaranje boljih uslova za život.

- Danas ponovo delimo radost jedni sa drugima. Delimo radost sa svim majkama koje su za svoje porodice ostvarile pravo na subvenciju za kupovinu ili izgradnju prve nekretnine po osnovu rođenja deteta. Verujem da je za svaku od vas ovo važan korak ka boljoj i većoj sigurnosti i ka većoj stabilnosti porodičnog života - rekla je Žarić Kovačević.

Ona je istakla da država na ovaj način želi da dodatno osnaži porodice i pomogne mladim roditeljima da obezbede svoj dom.

Program subvencija namenjen je majkama koje ispunjavaju propisane uslove, a sredstva se mogu koristiti za kupovinu stana, kuće ili izgradnju prve nekretnine.

Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju već godinama sprovodi mere podrške porodicama, sa ciljem poboljšanja demografske slike i stvaranja boljih uslova za život mladih bračnih parova i dece.