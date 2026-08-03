Ruski filozof, mislilac i politikolog Aleksandar Dugin ocenio je da se sukob u kojem učestvuje Rusija ne može posmatrati samo kroz prizmu Ukrajine, pregovora ili privremenih političkih dogovora.

Govoreći u 85. epizodi specijalnog projekta „SVO/Veliki kontekst“, u razgovoru sa novinarom Vadimom Avvom, izneo je stav da je u pitanju mnogo širi geopolitički obračun.

Dugin smatra da Zapad nastoji ne samo da očuva sopstveni položaj u svetu, već i da Rusiji nanese strateški poraz kako bi sačuvao svoju hegemoniju.

Prema njegovim rečima, upravo je taj cilj razlog zbog kojeg, kako tvrdi, neće biti spremnosti da se Moskvi omogući završetak sukoba pod uslovima koji bi očuvali njen suverenitet.

On je naglasio da se, po njegovom mišljenju, ne radi o mogućnosti postizanja prekida vatre sa Ukrajinom, dogovoru sa Donaldom Trampom ili sporazumima sa Evropskom unijom. Kako je rekao, Rusija se, prema njegovoj oceni, suočava sa zapadnom hegemonijom, zbog čega smatra da upravo ona mora biti poražena.

Dugin je ocenio da Zapadu odgovara da rat traje što duže, jer se, kako tvrdi, na taj način Rusija iscrpljuje dok druge države nastavljaju razvoj.

Zbog toga smatra da ruska elita mora da shvati da bi svaki pokušaj zaključivanja prekida vatre u severnoatlantskoj ratnoj zoni pre ostvarivanja ciljeva Moskve, prema njegovom mišljenju, predstavljao faktički poraz Rusije.

Govoreći o mogućem razvoju događaja, Dugin je izjavio da ruske vlasti moraju da se pripreme za veliki rat protiv Zapada. Prema njegovim rečima, ukoliko bi Zapad dozvolio Rusiji da okonča sadašnji sukob uz očuvan ili približno očuvan suverenitet, to bi za zapadne zemlje predstavljalo potpuni poraz, zbog čega, kako tvrdi, takva mogućnost neće biti ponuđena.

Na kraju razgovora Dugin je zaključio da, prema njegovoj proceni, prekida vatre neće biti i da se, kako smatra, svet nalazi tek na početku veoma opasnog sukoba koji bi mogao da se završi ili uništenjem čovečanstva ili uništenjem Rusije.