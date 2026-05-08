Ukrajina i Rusija neprestano razmenjuju vatru, a poslednjih dana preti se još jačim udarima, uoči parade u Moskvi koja će se održati 9. maja povodom Dana pobede.

Kremlj je ranije predložio ograničeno primirje za 8. i 9. maj, a ukrajinski čelnik Volodimir Zelenski uzvratio prijedlogom da prekid vatre krene još dva dana pre toga. Prema Zelenskom, Rusija je ignorisala ponudu te su ukrajinski zvaničnici zabeležili više od 1.800 udara i napada u nekoliko regiona. Upozorio je da će Ukrajina odgovoriti, a zatim je i Rusija zapretila odmazdom ako Kijev poremeti događanja povodom Dana pobede.

Jurij Ušakov, pomoćnik ruskog predsednika Vladimira Putina, smatra kako trenutno nema smisla dogovarati nove trilateralne pregovore između Moskve, Vašingtona i Kijeva. Kako je istakao, za dalji napredak Kijev mora da povuče svoje snage iz Donbasa, prenosi Interfaks.

- Svi razumeju, uključujući, rekao bih, i ukrajinske pregovarače, da Kijev sada treba da napravi samo jedan ozbiljan korak, nakon čega će se, prvo, obustaviti vojna delovanja, a drugo, otvoriti mogućnosti za ozbiljnu raspravu o perspektivama daljeg dugoročnog rešenja - rekao je, komentarišući izglede za nastavak pregovora. - Svi to razumeju, zato je sada, iskreno govoreći, međusobno uveravanje uglavnom gubitak vremena, jer se sada taj korak očekuje od Kijeva, konkretno od Zelenskog - ustvrdio je.

Zelenski je, podsetimo, rekao kako je Rusija od Kijeva dobila jasan predlog za obustavu borbi i prelaz na diplomatiju, ali da je odgovorila samo pojačanom vojnom aktivnošću.