"Evropljani očigledno insistiraju na tome da rat mora da se nastavi. Pri tome se rukovode apsolutno netačnim, lažnim postulatima o tome kako se situacija na frontu navodno menja u korist ukrajinskih snaga, što je kategorički netačno", rekao je Ušakov, prenosi Sputnjik.

Prema njegovim rečima, američki pregovarači Stiven Vitkof i Džared Kušner uskoro će posetiti Rusiju.

Tačan datum posete, kako kaže, nije određen.

Ušakov je dodao i da je Ukrajina bila tema o kojoj se diskutovalo na samitu G7, ali da su američkog predsednika Donalda Trampa na samitu G7 "kljukali beskorisnim, ako ne i štetnim idejama".

"Tramp je snažan političar i drži se svojih stavova", ocenio je Ušakov.

Kako je naveo, posle samita G7 još nije bilo kontakata sa Trampovom administracijom.