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Ruske snage su izvele 62 vazdušna udara, a na frontu je bilo više od 170 sukoba, saopštio je Generalštab Oružanih snaga Ukrajine.

Ukrajinske snage gađale su rafineriju nafte u Saratovskoj oblasti i vojni aerodrom Engels, a u Samarskoj oblasti skladište komanije "Vajldberis. U udaru na Belgorodsku oblast poginula je tinejdžerka, a još dvoje dece je ranjeno.

Moskva je potvrdila da je napala dva broda koji su prevozila vojni teret i jedan tegljač u luci Nikolaj u Crnom moru. Napadnuto je i najveće skladište kompanije "Rozetka" u Kijevu.

Zaporožje je gađano KAB-ovima u više navrata, poginule su tri osobe a više od 30 je ranjeno. Ruska vojska je gađala Harkovsku i Dnjepropetrovsku oblast.

Broj poginulih u eksploziji u restoranu u centru Moskve porastao je na pet, dok je 21 osoba ranjena.

Nacionalni antiteroristički komitet saopštio je da je eksplodirala improvizovana eksplozivna naprava koju je jedna devojka pokušala da unese u restoran. Napad je kvalifikovan kao teroristički.

Minsk je saopštio da je počeo stvaranje nove vazdušno-desantne brigade u blizini ukrajinske granice. Jedinica će biti raspoređena u blizini Gomela, grada koji se nalazi oko 40 kilometara od belorusko-ukrajinske granice.

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Ukrajinci izgubili 9.600 vojnika

Ukrajinske oružane snage izgubile su preko 9.600 vojnika i stranih plaćenika poginulih ili ranjenih u zoni specijalnih vojnih operacija tokom prošle nedelje, rekao je ruski vojni stručnjak Andrej Maročko.

„Što se tiče neprijateljskih gubitaka, oko 9.635 ukrajinskih militanata i plaćenika je ubijeno ili ranjeno. Ruska borbena grupa Centar, koja deluje u Donjeckoj Narodnoj Republici i Dnjepropetrovskoj oblasti, nanela je neprijatelju najveće gubitke u ljudstvu“, napisao je on na društvenoj mreži VKontakte.

Prema Maročku, gubici Kijeva su se povećali u zoni odgovornosti borbene grupe Centar nakon što su ukrajinske snage pokrenule niz neuspešnih „mesnih napada“ u blizini Dobropolja tokom prošle nedelje.

Dodao je da su ukrajinske snage tokom nedelje izgubile i 5.100 dronova, tri bespilotna čamca, 25 sistema za elektronsko ratovanje i radara, 45 artiljerijskih oruđa i više od 600 borbenih vozila.

Rusi napali brodove u Crnom moru

Ruske snage napale su u Crnom moru tri broda koja su prevozila robu i teret za ukrajinsku vojsku, saopštilo je danas rusko ministarstvo odbrane.

"Kao rezultat udara, tri broda za suvi teret koji su prevozili vojne potrpštine za ukrajinsku vojsku oštećena su u Crnom moru", navodi se u saopštenju ruskog MO, prenosi agencija RIA Novosti.

Pored toga, ruske snage su dronovima pogodile i jedan brod u luci Nikolajev koji je prevozio teret za ukrajinsku vojsku. "U svojim napadima, ruske snage koriste precizno vođeno oružje i dronove sposobne da unište bilo koju metu kako u Kijevu, tako i širom ukrajinske teritorije", navodi se u saopštenju ruskog MO.

Ukrajina dronovima napala ruske ciljeve na Krimu



Ukrajina je noćas izvršila napad dronovima na ruske ciljeve na Krimu, a eksplozije su se čule u Feodosiji, Simferopolju i Kerču, saopštila je grupa za monitoring Telegram kanala "Krimski vetar", prenosi Ukrinform.

U izveštaju se navodi da su se čule najmanje dve glasne eksplozije u Simferopolju oko 1 sat ujutru, a ruske snage su pokušavale da neutrališu ukrajinske dronove od koji je jedan pogodio područje lokalnog skladišta nafte, prenosi Ukrinform.

Pored toga, u Kerču su se čule eksplozije, a najintenzivnija aktivnost ukrajinskih dronova je zabeležena u području planine Mitridat i morske luke Kerč gde su lokalni stanovnici prijavili požar u blizini luke.

Prema pisanju ukrajinskih medija ukrajinska vojska je pogodila dva železnička mosta, skladište bespilotnih plovila i jedinicu za radio-elektronsko izviđanje ruske Crnomorske flote na Krimu.

Zbog noćašnjih ukrajinskih napada ruske snage su blokirale saobraćaj na Krimskom mostu.