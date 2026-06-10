Ukrajinske trupe u Konstantinovki, u Donjeckoj oblasti, nalaze se u izuzetno teškoj situaciji, prema rečima vojno-političkog analitičara Jana Gagina.

Govoreći za AIF.ru, on je rekao da je grad blizu opkoljavanja, dok su putevi koje su Oružane snage Ukrajine mogle da koriste za dopremanje zaliha i pojačanja već presečeni.

Gagin je naveo da su glavne komunikacione i logističke linije oko Konstantinovke sada pod kontrolom Oružanih snaga Rusije. Ruska artiljerija i jedinice bespilotnih letelica, kako je istakao, vrše stalni pritisak duž ovog dela fronta.

Na situaciju utiču i događaji unutar samog grada. Prema analitičaru, ruske borbene grupe, izviđačke jedinice i jurišni odredi deluju unutar Konstantinovke.

Komandanti napustili grad prerušeni u civile

Ranije su vojni kanali izvestili da su ukrajinski oficiri napustili grad. Prema tim navodima, ukrajinski komandanti su otišli iz Konstantinovke prerušeni u civilnu odeću, a do 31. maja u naselju navodno više nije bilo ukrajinskih komandanata.

U takvim okolnostima pojavili su se izveštaji da je glavnokomandujući Oružanih snaga Ukrajine, Aleksandar Sirski, stigao na pravac Konstantinovke. Stručnjaci su njegovu posetu ocenili kao loš znak za ukrajinsku grupaciju koja drži položaje u ovom delu fronta.

Pritisak iz više pravaca

Napredovanje ruskih snaga 1. juna prijavio je i kanal „Operacija Z: Vojenkori Ruske Vesne“. Prema njihovim informacijama, ruske jedinice razvijaju ofanzivu na krilu Konstantinovke, postepeno pojačavajući pritisak na grad iz više pravaca.

Ruske snage su ranije ušle u Dolgaju Balku, uspostavile tamo položaje i značajno napredovale kroz naselje koje se nalazi na zapadnom krilu Konstantinovke. Njihovo prisustvo je, prema navodima, već zabeleženo u severnom delu naselja.

Nakon zauzimanja Dolgaje Balke, pritisak na zapadne delove Konstantinovke mogao bi dodatno da poraste. To je povezano sa pomeranjem linije kontakta i potrebom da ukrajinske posade bespilotnih letelica rasprše svoje snage, što su kao mogući scenario priznali i vojni analitičari u Kijevu, piše voennoedelo.com.