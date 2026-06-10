Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski potvrdio je napade raketama FP-5 „Flamingo“, koje proizvodi ukrajinska kompanija Fire Point.

„Nastavljamo da primenjujemo ukrajinske dugometne sankcije protiv ruskih vojnih objekata i naftne industrije. Posebno, noćas su ukrajinski FP-5 ‘Flamingo’ pogodili vojni pogon u Čeboksariju, koji okupatorskoj vojsci obezbeđuje komponente za dronove i rakete. Zahvaljujem Oružanim snagama Ukrajine na preciznosti!“, napisao je Zelenski na društvenim mrežama, pa dodao:

„Rafinerija nafte Kujbišev u Samarskoj oblasti takođe je pogođena prošle noći. Udaljenost od linije fronta je preko 900 kilometara. Zahvalan sam vojnicima SSO (Snage za specijalne operacije), SBS (Sistemi bespilotnih sistema) i GUR-u (Obaveštajna uprava Ministarstva odbrane). SBU (Služba bezbednosti Ukrajine) je takođe ostvarila odgovarajuće udare na dva objekta naftne infrastrukture u Vladimirskoj oblasti na udaljenosti od 700 kilometara. Hvala svima koji se bore i rade za Ukrajinu!“, naveo je Zelenski.

Postrojenje već bilo na meti

Agencija UNN u svom izveštaju podsjeća da ovo nije prvi put da se ruska fabrika Progress našla na udaru ukrajinskih snaga. Konkretno, u noći 5. maja jedinice Oružanih snaga Ukrajine, uključujući 19. raketnu brigadu, izvele su udar na preduzeće koje se nalazi više od 900 km od ukrajinske granice. Za napad su korišćene krstareće rakete FP-5 „Flamingo“ ukrajinske kompanije Fire Point, a ujutru je objekat dodatno napadnut dalekometnim dronovima.

Najvažniji proizvodi tog preduzeća su „Kometa-M“ antene otporne na ometanje satelitske navigacije. Ove komponente obezbeđuju navigaciju ruskim borbenim sredstvima.

Koriste se u dronovima tipa „Šahed“, vođenim avionskim bombama (KAB), izviđačkim bespilotnim letelicama, kao i u krstarećim raketama H-101 i balističkim raketama Iskander, piše UNN.