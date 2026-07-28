Olivera Katarina sahranjena je danas na Novom groblju u Aleji zaslužnih građana i to pored istaknutog kompozitora narodne muzike, Andrije Bajića i jednog od najvećih imena srpske košarke, Duška Vujoševića.

Poslednjem ispraćaju najveće jugoslovenske dive prisustvovali su Snežana Savić, Ksenija Janjićijević, ministar kulture Nikola Selaković, kompozitor Aleksandar Kobac, Sonja Kolačarić, a prvi je sa suzom i majčinom slikom u ruci stigao njen sin Mane.

Na večni počinak ispratiće je i glumac Rastko Janković, partner voditeljke RTS-a Marije Veljković koga nismo imali prilike da vidimo u javnosti već duže vreme, a malo ko ga je i preopznao na Novom groblju budući da se glumac drastično promenio i čini se izgleda nikad bolje.