U noći sa utorka na sredu, ukrajinske snage su izvele niz napada dronovima i raketama na mete duboko na ruskoj teritoriji, objavio je Kijev independent.

Glavne mete napada bile su rafinerija nafte Kujbišev u Samari i istraživačko-proizvodni postrojenje VNIIR-Progres u Čeboksarima. Prema podacima ukrajinske vojne obaveštajne službe, objekat snabdeva rusku vojnu industriju delovima za dronove i raketne sisteme Iskander.

Napad dronom na rafineriju Kujbišev u Samari, oko 800 kilometara od ukrajinsko-ruske granice, izazvao je požar u objektu.

Gubernator Samarske oblasti, Vjačeslav Fedoriščev, potvrdio je da je ranije te noći proglašena vazdušna uzbuna zbog pretnje od raketnog napada.

U Čeboksarima, u Čuvašiji, oko 1.000 kilometara od granice sa Ukrajinom, ukrajinska raketa je pogodila proizvodni kompleks kompanije VNIIR-Progres.

Prema istim izvorima, meta napada bila je i naftna pumpna stanica Vtorovo u Vladimirskoj oblasti, gde je takođe izbio požar. Nezavisni izvori još nisu potvrdili detalje napada.

Prvi snimak ukrajinske krstareće rakete FP-5 Flamingo koja leti iznad Rusije pojavio se na društvenim mrežama. Konkretan snimak prikazuje raketu kako leti ka kompleksu VNIIR-Progres, oko 1.150 kilometara od granice.

Raketa je teška šest tona i proizvodi je odbrambena kompanija Fajer Point, a ukrajinske snage su je retko koristile, samo nekoliko puta od prošlog leta, sa nešto češćom upotrebom od novembra 2025. godine. Raketa domaće proizvodnje, koju je predsednik Volodimir Zelenski ranije nazvao najuspešnijom raketom Ukrajine, opremljena je bojevom glavom od 1.150 kilograma i ima deklarisani domet od 3.000 kilometara.

Udari su deo redovne ukrajinske kampanje protiv ruske vojne i energetske infrastrukture sa ciljem slabljenja ruske logistike, objavio je Kijev independent.

Istovremeno, napadi na logističke rute ka Krimu su se intenzivirali.

Saobraćaj na ključnom mostu Čonhar bio je poremećen nakon napada dronom u noći 7. juna, što su potvrdile obe strane. U istom periodu, ukrajinske snage su napale naftno skladište Semikolodjansk na Krimu i uspostavile vazdušni nadzor nad delom ruske kopnene rute snabdevanja poluostrva.

Najnovije vesti o sukobu na Bliskom istoku pratite u našem BLOGU UŽIVO.

BONUS VIDEO