Ruske snage nastavljaju da napreduju u DNR, probijajući ešalonsku odbranu ukrajinskih oružanih snaga, izjavio je šef republike Denis Pušilin.

„Ruske jedinice nastavljaju svoj rad, nastavljaju da probijaju ešalonsku odbranu Oružanih snaga Ukrajine i ubrzavaju tempo svog napredovanja. Tokom prošle nedelje, naše trupe oslobodile su niz naselja na krasnoarmejsko-dobropoljskom sektoru (fronta)“, rekao je Pušilin za ruske medije.

On je dodao da su borbe za grad Belicko, koji su ukrajinske snage pretvorile u jako uporište za napade i držanje položaja, vođene prilično dugo i napomenuo da je njegovo oslobađanje poremetilo rute snabdevanja ukrajinskih trupa u ovom području DNR.

Prema njegovim rečima, na slavjansko-krasnolimanskom delu fronta ruski borci potiskuju ukrajinske snage duž reke Severski Donjec na severu DNR i šire zonu kontrole na njegovoj desnoj obali.