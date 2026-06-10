Prema tvrdnjama ukrajinske vojske, potvrđeno je oštećenje elisno-kormilarskog sistema broda, prenosi Ukrinform.

U saopštenju na Fejsbuku Generalštaba Oružanih snaga Ukrajine, navodi se da su tokom noći ukrajinske snage pogodile niz važnih objekata vojno-industrijskog i energetskog kompleksa Rusije.

Osim udara na ruski tanker, prema tvrdnjama ukrajinske vojske, pogođena je i fabrika za proizvodnju navigacionih sistema za rakete i bespilotne letelice "VNIIR-Progres" u gradu Čeboksari, kao i rafinerija nafte "Kujbiševski" u Samari.