Studentska lista je najveća obmana dosadašnjih višestranačkih izbora u Srbiji od njihovog ponovnog uvođenja.

Kada su takozvani studenti uništavali naše fakultete blokirajući ih, pa čak i fizički uništavali, kada su više od godinu i po dana blokirali saobraćaj i sprečavali slobodno kretanje po Srbiji i to na više od 30.000 neprijavljenih skupova, uz nasilje, targetirali neistomišljenike, vređali ih do krajnjih granica primitivizma i divljaštva, dolazeći na kućne adrese, tada su oni bili "naša deca".

Dok su išli teatralno u Brisel i Strazbur da blate i tužakaju svoju državu i njenu vlast i tada su bili samo "naša deca".

Sve su radili ne bi li na ulici sproveli revoluciju i omogućili preuzimanje vlasti van bilo kakvih izbora. I tada su bili samo "naša deca".

Dok su primali ogromne donacije i to u gotovini stranih valuta za svoje aktivnosti i to su bila samo "naša deca".

Kada su po fakultetima organizovali ilegalne grupe za odlučivanje, takozvane "plenume" gde se nije znalo ko koga bira i ko je u njima, svi su oni bili, ne znajući ko, ali "naša deca".

Uspela je ta ilegalna grupacija da sebi nametne prefiks "studenti" iako u Srbiji ima 240.000 studenata, a uspeli su i sufiks "naša deca"

Kada im je propala takozvana obojena revolucija na ulici, tražili su izbore i evo sada dolaze Parlamentari izbori za par meseci.

Šta bi sada sa "našom decom" ?

Izašli su takozvani studenti sa nekakvom svojom izbornom listom od 250 imena (koliko ima poslaničkih mesta naš Parlament). Navodno, ta imena su predložila 80 plenuma sa svih fakulteta, normalno ilegalni plenumi gde se ne zna ko ih čini i ko u njima odlučuje. Odmah se uvidelo da ova lista nema nikakve veze sa studentima, i da na njoj i nema studenata.

Sami studenti su izjavili, a javno je prenela njihova predstavnica Nevena Radić, sa FPN u Beogradu, da studenti nikada nisu rekli da će na njihovoj listi biti studenti. Ovo iz razloga što studenti nemaju političko iskustvo nego će predložiti iskusne i obrazovane ljude, koji se nikada nisu bavili politikom.

"Naša deca" zloupotrebljena do maksimuma

Ovim je histerija oko liste dostigla vrhunac, što bi rekli "lud, zbunjen,..." Preko noći ostariše "naša deca", i pojedini od njih doguraše i do 70 godina života.

Jadna su ta "naša deca", zloupotrebljena do maksimuma od svojih ideologa, finansijera, i opozicionih medija, a da toga još nisu svesni.

Ne znaju građani Srbije da li da im se smeju ili da ih žale!

Ko je sve trenutno na ovoj studentskoj listi?

Očekivano, na prvom mestu Rektor BU Vladan Đokić. Njegovo delovanje za zadnjih još malo dve godine je toliko destruktivno po Beogradski Univerzitet i državu Srbiju da može biti tema kakve doktorske disertacije.

Na drugom mestu nalazi se penzionerka Jasmina Paunović, do penzije tužilac. Imenovana je u Jutjub emisiji "Inserti" kod Dejana Lučića iznela toliku količinu mržnje, rasizma, antisemitizma, fašizma, antiromizma, netolerancije, ksenofobije,i najprimitivnijeg vređanja predsednika Aleksandra Vučića i cele njegove porodice, da je kompanija Jutjubovu emisiju morala da ukloni. Odmah su od imenovane na drugom mestu izborne liste morali da se ograde isti oni koji su je predložili i to u stilu "nemamo mi ništa sa njom!" Žalosno ili smešno, razmišljajte građani....

Na izbornoj listi i to na visokom mestu je i bivši košarkaš Dejan Bodiroga, sada ostrašćeni blokader, ali iz samo njemu znanih razloga, jer svojom krivicom nije uspeo u Srbiji da ostvari svoje finansijske i poslovne zamisli čime su njegovo znanje i iskustvo krajnje upitni. Za svoje neuspehe krivi državu i pokušava da se sakrije iza blokaderske demagogije.

Imamo na listi Jovu Bakića, profesora Filozofskog fakulteta u Beogradu, poznatog po tolikoj mržnji prema vlasti i neistomišljenicima, koji poziva na krvoproliće, a Predsednika Republike bi dinstao, kuvao, zajedno sa njegovim saradnicima puštao niz Savu i Dunav. Ceo Bakićev politički vokabular sastoji se samo od nasilja!

Na listi se našao i bivši fudbaler Nemanja Vidić, koji je besan na državu, jer svojevremeno nije bio izabran za predsednika FSS (Fudbalskog Saveza Srbije).Šta je nagnalo glumca Tihomira Stanića, zvanog "Tika živeli" da bude na ovoj listi, ako je celu svoju popularnost stekao radeći na državnim projektima. Po samom njegovom priznanju uspeo je da se izleči od teškog alkoholizma, ali nažalost, videli smo ga skoro na propalom studentsko-blokaderskom skupu u Kraljevu kako u alkoholisanom stanju jedva čita pripremljen mu tekst.

Vrhunac načina kako se našao na listi je Aleks Kavčić. On je pored ostalog osnivač i vlasnik fondacije Kavčić, koja je od prvog dana maksimalno finansijski podržavala studente blokadere. A sada njegova fondacija agituje za skupljanje para kao pomoć ovim istim studentima.

Vrhunac je izjava studenata da je on, zbog finansijske podrške zaslužio da se nađe na listi. Da pojednostavimo, Kavčić je kupio svoje mesto na ovoj izbornoj listi. Nije ovo neka novina, nekada se u Starom Rimu moglo kupiti mesto Senatora.

Ovo su samo neka od imena na pomenutoj izbornoj listi, na kojoj su svi skupljeni kao sa konca i konopca, a praktično su svi biseri sami za sebe, a želeli bi da vode Srbiju!

24sedam