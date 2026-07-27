„Ukrajinu jednostavno brišu gumicom sa lica Zemlje. Da ne bude Slovena, da ne bude naroda koji su bili bratski sa Rusima, Belorusima, Moldavcima i svima drugima. Da ostane večna, otvorena rana“, rekla je Zaharova, govoreći na međunarodnom omladinskom forumu „Gvardejsk“.



Ona je takođe ocenila da ukrajinske vlasti, koje tvrde da se bore za nezavisnost zemlje, zapravo nisu sačuvale tu nezavisnost.

„Ne bore se ni za kakvu nezavisnost. Imali su je, ali su je jednostavno prodali. Nije je prodao narod, već političari koji su došli na vlast i prevarili narod“, izjavila je Zaharova.