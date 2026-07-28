Kada su borci iz sastava 1. korpusa Azova prošlog maja učestvovali na velikoj NATO vežbi u Švedskoj, ostali su iznenađeni načinom rada zapadnih vojski. Kako tvrde, njihovi izviđački i FPV dronovi vrlo brzo su "eliminisali" protivničke tenkove i jedinice, dok su NATO vojnici često pravili pauze za kafu i bili ograničeni brojnim pravilima za upotrebu dronova.

Ukrajinski komandanti smatraju da ovakav pristup nije prilagođen savremenom ratu, u kojem se tehnologija menja izuzetno brzo. Nove metode i sistemi razvijaju se za svega nekoliko nedelja, a svaka inovacija ubrzo dobija protivmeru. Zbog toga, ističu, vojske moraju mnogo brže da uvode nova rešenja i skrate birokratske procedure nabavke opreme.

Ukrajina je uvela sistem nagrađivanja operatera dronova, gde se uspešni zadaci pretvaraju u bodove koji se mogu zameniti za novu vojnu opremu, poput FPV dronova, izviđačkih sistema i borbenih robota.

Još jedna važna lekcija jeste da ključne komandne funkcije sve češće preuzimaju mlađi ljudi sa znanjem iz oblasti tehnologije, softvera i veštačke inteligencije. Ukrajinci smatraju da bi i zapadne vojske trebalo više da vrednuju tehnološke stručnjake, a manje isključivo čin i staž.

Posebno naglašavaju značaj bliske saradnje vojske i obaveštajnih službi, koje u Ukrajini zajednički planiraju i sprovode operacije duboko iza neprijateljskih linija.

Rat je pokazao i koliko je važno unapred pripremiti sistem mobilizacije, razviti domaću vojnu industriju i obezbediti dovoljne zalihe naoružanja i municije. Oslanjanje isključivo na strane isporuke pokazalo se kao veliki rizik.

Na kraju, ukrajinski komandanti ističu da se odbrambena sposobnost države ne gradi samo velikim vojnim budžetom. Potrebni su obučena rezerva, snažna civilna zaštita i spremnost društva da u slučaju potrebe podnese teret dugotrajnog sukoba. Zbog toga smatraju da bi mnoge evropske zemlje trebalo ozbiljno da razmotre vraćanje obaveznog vojnog roka i jačanje ukupne društvene otpornosti.