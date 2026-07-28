Kada su ukrajinski vojnici iz 1. korpusa "Azov" prošlog maja stigli u Švedsku na veliku NATO vežbu, ostali su u potpunom šoku.

Dok su oni "uništavali" zapadne tenkove i jedinice svojim izviđačkim i kamikaze dronovima u rekordnom roku, vojnici NATO-a su delovali potpuno izgubljeno i uplašeno.

- Stalno su najavljivali nove pauze za kafu, kako bi NATO trupe mogle da se dovoljno odmore. Pored toga, imali smo gomilu pravila koja su strogo zabranjivala gde i pod kojim uslovima možemo da letimo dronovima, rekao je za Di Velt ukrajinski borac Aleks iz brigade Lubart.

Njegov zaključak, i svih prisutnih na vežbi, bio je poražavajući za zapadne saveznike: sa ovim pristupom, zapadne oružane snage nemaju nikakve šanse na savremenom bojnom polju.

Više od četiri godine nakon početka sukoba u Ukrajini, u samoj Nemačkoj raste spoznaja da Bundesver mora drastično da promeni svoju filozofiju.

Ukrajinski instruktori već obučavaju nemačke vojnike na nemačkim poligonima, ali ako Zapad želi da "preživi", mora da primene pet ključnih lekcija iz rata u Ukrajini,navodi se u članku.

Dronovi i veštačka inteligencija: Rat ubrzan do krajnjih granica

- Glavni problem Zapada je nedostatak razumevanja neverovatne brzine kojom se ovaj rat menja - upozorava Vadim Krikun, komandant brigade Lubart. Tehnološki razvoj danas se meri nedeljama, čim jedna strana razvije novo oružje, druga u roku od mesec dana stvara kontrameru, a ko uspori odmah gine.

Da bi što više ubrzala inovacije, Ukrajina je uvela sistem bodovanja i nagrađivanja za svoje operatere dronova. Svaki potvrđeni pogodak, bilo da je u pitanju uništeni tenk, oklopno vozilo ili eliminisani neprijatelj, donosi poene sa kojima napredujete na mesečnoj rang listi. Pobedničke brigade zatim direktno menjaju svoje poene na vojnoj aplikaciji Brave1 za nove FPV dronove, izviđačke sisteme i borbene robote.

Poruka za Nemačku i NATO je jasna: birokratski procesi nabavke oružja koji trenutno traju godinama moraju se radikalno skratiti na samo nekoliko nedelja ili meseci, a jedini pokazatelj je stvarni učinak na terenu.

Mladi komandanti i tehnološki stručnjaci moraju preuzeti komandu

Savremeno ratovanje se vodi pomoću softvera, analize podataka i veštačke inteligencije. Zato komandne pozicije u Ukrajini sve više zauzimaju mladi ljudi u ranim tridesetim godinama koji razumeju tehnologiju.

Najbolji primer je bio Mihail Fedorov (35), bivši ministar odbrane koji je doveo Starlink u Ukrajinu i uveo američke sisteme veštačke inteligencije Palantir za udare duboko na rusku teritoriju. Isto važi i za prve linije fronta. Najmoćnijom jedinicom bespilotnih sistema „Ahil“ komanduje 34-godišnji Jurij Fedorenko. Zapad mora prestati da nagrađuje samo starešinstvo i činove i dati prednost mladim tehnološkim stručnjacima, navodi se u članku.

Tajne službe bez okova odlučuju pobednika

Ukrajinske GUR i SBU su se transformisale u izuzetno agresivne službe koje deluju duboko iza neprijateljskih linija. U operaciji „Paukova mreža“, prokrijumčarili su male dronove u srce Rusije i uništili strateške bombardere na njihovim aerodromima.

Lekcija za Nemačku i NATO: tajne službe i vojska moraju delovati kao jedno telo, sa znatno većim zakonskim ovlašćenjima, operativnom slobodom i mogućnošću sprovođenja tajnih akcija.

Priprema za mobilizaciju i sopstvena vojna industrija

Nakon početka rata, Kijev je morao da mobiliše stotine hiljada ljudi za samo nekoliko nedelja, ali je sve nedostajalo, od kasarni i poligona za obuku do instruktora. Isto tako, zavisnost od zapadnih zaliha pokazala se kobnom.

Ukrajina je stoga pokrenula sopstvenu proizvodnju dronova i raketnih sistema dugog dometa. Zapadne zemlje moraju da pripreme rezervne snage, skladišta municije i industrijske kapacitete čak i u mirno doba, jer kada izbije rat, prekasno je.

Odbrana domovine zahteva posvećenost, a ne samo novac

- Naša vojska je u suštini vojska civila. Svi smo morali da prihvatimo da ćemo možda morati da se borimo do kraja života. Nisam siguran da su građani drugih evropskih zemalja spremni na takvu žrtvu, iskren je komandant Krikun.

Realnost je neumoljiva: dobrovoljni sistem u dugoročnom ratu iscrpljivanja brzo se urušava. Nemačka se već bori da pronađe dobrovoljce za svoju novu brigadu u Litvaniji.

Vojna spremnost se ne kupuje samo milijardama evra, već zahteva ponovno uvođenje regrutacije, jačanje civilne zaštite i izgradnju socijalne otpornosti po uzoru na Finsku, zaključuje Di Velt.

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