Iako smo danas uživali u pravim letnjim temperaturama, u vazduhu se već oseća teška sparina koja obično najavljuje velike preokrete. Sreda protiče u znaku visokih temperatura koje se kreću od 29 do 33 stepena, ali to je samo zatišje pred buru koja nam stiže brže nego što mislimo. Pripremite se za naglu promenu jer se nebo večeras bukvalno otvara nad našim regionom.



Meteorolog amater Marko Čubrilo upozorava da se mirno i vrelo popodne postepeno pretvara u veoma nestabilno veče. Prema njegovim rečima, u toku noći ka četvrtku sa severozapada stiže hladan front donoseći osetnije osveženje i moguću pojavu grmljavinskih pljuskova, ali i kratkotrajnih nepogoda.

Pljuskovi i vetar

Ova promena neće biti nimalo diskretna. Kako se hladan front bude premeštao preko našeg regiona, donosiće lokalne pljuskove i naglo okretanje vetra na jak severozapadni smer.

Čubrilo naglašava da će atmosfera biti toliko nestabilna da će se negde stvoriti uslovi za ozbiljne atmosferske procese. Ponegde će biti uslova i za pojavu jakih, vremenskih nepogoda uz obilne pljuskove, grad, olujan vetar i jako sevanje, poručuje meteorolog. Dakle, pred nama je noć koju će obeležiti snažni atmosferski procesi i drastičan pad temperature.

Kada se sutra probudimo, dočekaće nas sasvim drugačija slika. Četvrtak će biti promenljivo oblačan i osetno svežiji dan. Padavine će se zadržati uglavnom nad središnjim i istočnim delovima regiona, gde se očekuje povremena kiša, dok će zapadni delovi regiona ostati uglavnom suvi. Severozapadni vetar će nastaviti da duva pojačanim intenzitetom, doprinoseći osećaju hladnoće.

Velike razlike u temperaturi

Temperaturne razlike će biti neverovatne u poređenju sa današnjim danom. Dnevni maksimumi bi se kretali od samo 11 stepeni na planinama Bosne i Hercegovine do oko 25 stepeni na jugu regiona. Ovakav pad temperature, gde na planinama možemo očekivati skoro jesenje uslove, predstavlja pravi šok za organizam nakon tropskih dana.



Mnogi su planirali vikend na otvorenom, ali će vremenske prilike zahtevati dodatni oprez i topliju garderobu. Od petka pa sve do nedelje, na naše vreme će direktno uticati visinski ciklon pozicioniran nad Rumunijom. To znači da će preovlađivati promenljivo oblačno i relativno sveže vreme uz povremene pljuskove, ali srećom, nepogode više ne treba očekivati.

Ono što će posebno obeležiti predstojeće dane jesu sveže noći. Minimalne temperature će biti od 8 do 14 stepeni, pa će spavanje uz otvoren prozor biti veoma prijatno, dok će dnevne maksimalne biti od 19 do 25 stepeni. Ovo osveženje će potrajati sve do oko 17. juna, uz ređe pojave pljuskova.

Novi toplotni talas

Iako će nam naredni dani doneti preko potrebno olakšanje, leto se ne predaje tako lako. Marko Čubrilo najavljuje da nam se nakon ovog svežijeg perioda sprema novo jače otopljenje. Oko 17. jula, uz moguće varijacije datuma prema projekcijama za 20. jun, uz jačanje anticiklona ima izgleda za prvo jače otopljenje.



To otopljenje će nas ponovo uvesti u zonu veoma visokih temperatura. Oko 20. juna bi se maksimumi mogli kretati od 29 do 35 stepeni, što praktično znači povratak paklenih vrućina.

Ipak, ni taj talas neće trajati večno, jer Čubrilo već sada predviđa da je novo osveženje uz nove pljuskove moguće oko 23. juna.

(Blic)