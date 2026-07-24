Najmanje 10 osoba je poginulo, dok je oko 100 ljudi povređeno u ruskom raketnom napadu na Kijevsku oblast, saopštili su ukrajinski zvaničnici.

Prve informacije govorile su o šestoro stradalih, ali je broj žrtava u međuvremenu porastao. Prema navodima ukrajinskih vlasti, balistička raketa pogodila je područje Bučanskog okruga, gde se na privatnom poligonu održavao događaj kojem su prisustvovali predstavnici ukrajinske odbrambene industrije.

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski saopštio je da su sve nadležne službe angažovane na terenu i da je spasilačka operacija u toku.

– Za sada je prijavljeno više desetina povređenih. Potvrđeno je i da je, nažalost, šestoro ljudi poginulo. Izražavam saučešće njihovim porodicama i najbližima. U toku je utvrđivanje svih okolnosti napada i sudbine pogođenih – naveo je Zelenski u prvom obraćanju.

Broj žrtava porastao, pokrenute dve istrage

Ukrajinski generalni tužilac Ruslan Kravčenko naknadno je saopštio da je broj poginulih porastao na 10, dok je oko 100 osoba zadobilo povrede različitog stepena težine.

– Podaci se i dalje proveravaju – naveo je Kravčenko.

Kancelarija generalnog tužioca pokrenula je krivičnu istragu zbog mogućeg kršenja zakona i običaja ratovanja. Istovremeno je otvoren i postupak zbog sumnje na nesavesno obavljanje službene dužnosti prilikom organizovanja događaja na kojem su ljudi stradali.

Istraga bi trebalo da utvrdi ko je doneo odluku o održavanju skupa, ko je odobrio njegovu lokaciju, vreme i format, kao i da li su bezbednosni rizici u uslovima ratnog stanja bili pravilno procenjeni.

Kravčenko je poručio da rat ne oslobađa rukovodioce odgovornosti za njihove odluke, već zahteva dodatni oprez i profesionalnost.

Meta bila lokacija sa predstavnicima odbrambene industrije

Vršilac dužnosti predsednika Kijevske oblasne vojne uprave Ruslan Olijinik saopštio je da je napad izveden na područje privatnog poligona u Bučanskom okrugu.

Prema njegovim rečima, na toj lokaciji se u trenutku udara održavao određeni događaj, a među prisutnima su bili i predstavnici ukrajinske odbrambene industrije.

Ukrajinski savet proizvođača oružja potvrdio je da je raketa pogodila lokaciju na kojoj su se nalazili predstavnici tog sektora.

Iz Saveta su naveli da tačna lokacija učesnika nije bila javno objavljena i da nadležni organi sada utvrđuju sve okolnosti napada. Naglašeno je i da njihov tim nije bio organizator događaja, ali da pruža podršku kolegama i porodicama stradalih.

Napadnut i Slovjansk

Istog dana ruske snage su, prema navodima ukrajinskih vlasti, izvele i vazdušni napad na Slovjansk u Donjeckoj oblasti.

U tom napadu poginulo je pet osoba, dok je devet povređeno. Šef Donjecke oblasne vojne administracije Vadim Filaškin naveo je da su na grad bačene dve navođene avionske bombe.

Oštećene su porodične kuće, zgrada konzulata i vozila, dok se puni obim štete još utvrđuje.

Zelenski je napade nazvao brutalnim i ponovo pozvao zapadne saveznike da Ukrajini dostave dodatne presretačke rakete za sisteme Patriot, navodeći da je protivvazdušna odbrana jedan od prioriteta Kijeva.

Napad na lokaciju na kojoj su bili predstavnici odbrambene industrije otvorio je dva paralelna pitanja. Prvo se odnosi na okolnosti samog raketnog udara, dok bi drugo trebalo da utvrdi da li je organizovanje događaja sa većim brojem ljudi na jednoj lokaciji predstavljalo ozbiljan bezbednosni propust.

Napadi na Kijevsku i Donjecku oblast pokazuju da se istovremeno gađaju različiti delovi Ukrajine, od područja u blizini prestonice do gradova na istoku zemlje. Ukrajinske vlasti zbog toga ponovo insistiraju na jačanju sistema protivvazdušne odbrane i dodatnim isporukama presretačkih raketa.

Izvor: Ukrinform