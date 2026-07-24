"Svesni smo toga. SAD nastavljaju da naoružavaju Ukrajinu, o čemu je govorio i ministar spoljnih poslova (Rusije) Sergej Lavrov", rekao je Peskov za televiziju Vesti, prenosi TASS.

Peskov je, istovremeno, ocenio da Rusija vidi da su SAD iskrene u želji da pronađu način za mirno rešavanje sukoba u Ukrajini.

Prema njegovim rečima, Moskva treba da iskoristi "dualizam" u stavu administracije američkog predsednika Donalda Trampa prema Ukrajini u onoj meri u kojoj to odgovara interesima Rusije.

Peskov je poručio i da će, ukoliko ne bude izgleda za mirno rešenje sukoba, Rusija nastaviti borbena dejstva "do kraja, odnosno do potpune pobede u specijalnoj vojnoj operaciji".