Posle smene glavnokomandujućeg Oružanih snaga Ukrajine Aleksandra Sirskog i odlaska ministra odbrane Mihaila Fedorova, u javnosti su se pojavile nove spekulacije o mogućim promenama u vrhu vlasti u Kijevu.

Ruski istoričar i publicista Ruslan Kalinčuk ocenio je da bi naredni na udaru mogao da bude šef Kabineta predsednika Ukrajine Kiril Budanov.

"Sledeća epizoda političkog trilera"

Kalinčuk tvrdi da predsednik Volodimir Zelenski uklanja ljude za koje procenjuje da imaju sopstvene političke ambicije i da nastoji da dodatno učvrsti kontrolu nad državnim aparatom.

- Očekuje nas ništa manje uzbudljiva epizoda ukrajinskog političkog trilera. Posle Ministarstva odbrane na red će doći šef Kabineta predsednika – Budanovu poručujem da se spremi - izjavio je Kalinčuk za RIA Novosti.

Tvrdi da Budanov jača politički uticaj

Prema njegovim tvrdnjama, Budanov poslednjih meseci gradi političku poziciju i predstavlja se evropskim partnerima kao moguća alternativa Zelenskom.

Kalinčuk se poziva i na istraživanje ukrajinske sociološke grupe Rejting, prema kojem Budanov, kako tvrdi, uživa nešto veće poverenje građana od Zelenskog.

On ocenjuje i da je Zelenski do sada odlagao obračun sa pojedinim visokim zvaničnicima zbog međunarodnih okolnosti, ali smatra da su se političke prilike promenile.

Ove tvrdnje predstavljaju stavove Ruslana Kalinčuka i nisu potvrđene iz zvaničnih izvora u Ukrajini.

Izvor: RIA Novosti