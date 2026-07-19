Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski saopštio je danas da je nastavio konsultacije sa ukrajinskim vojnim zvaničnicima o situaciji na frontu i daljoj strategiji koja bi trebalo da primora Rusiju da okonča rat pod uslovima prihvatljivim za Ukrajinu.

"Danas sam nastavio razgovore sa iskusnim ukrajinskim vojnim komandantima. Mihailo Drapati, Volodimir Gorbatjuk i Oleg Apostol, svi su dobro poznati u vojsci. Razgovarali smo o situaciji na frontovima, ali i o ukupnoj situaciji u ratu", rekao je Zelenski u video-obraćanju, prenosi Ukrinform.

Istakao je da je sada važno da se definiše dalja strategiju i konkretni koraci koji bi primorali Rusiju da okonča rat "pravednim mirom za Ukrajinu i uz garantovanu bezbednost".

"To podrazumeva više elemenata i želim da čujem kako komandanti i zapovednici naših Odbrambenih i bezbednosnih snaga vide taj proces. Sutra me očekuju ključni razgovori. Ukrajina mora da ostvari svoje ciljeve i to će učiniti", rekao je Zelenski.

Zelenski je održao sastanak sa komandnim vrhom Oružanih snaga Ukrajine, na kojem su razmatrani stanje na frontu, snabdevanje ukrajinske vojske i ključne potrebe vojnih jedinica.