- U uslovima odsustva mirovnih perspektiva, ići ćemo do kraja, do potpune pobede - rekao je Peskov u intervjuu za autora emisije „Vesti“ Pavla Zarubina.

On je naglasio da Rusija nastavlja da ostvaruje svoje ciljeve vojnim sredstvima, ali da političko i diplomatsko rešenje ostaje prioritet Moskve.

Komentarišući izjavu američkog državnog sekretara Marka Rubija da su za rešavanje ukrajinskog sukoba potrebne nove ideje i predlozi, Peskov je poručio da je Rusija spremna da razmatra inicijative Vašingtona.

- Čekaćemo nove predloge. Amerikanci su iskreni – i predsednik Donald Tramp i njegovi pregovarači – u želji da formulišu varijante koje bi bile prihvatljive za sve - rekao je Peskov.

Prema njegovim rečima, Moskva je otvorena za predloge i razgovore o Ukrajini, ali samo ukoliko su prihvatljivi za Rusiju.

Peskov je dodao da Rusija uzima u obzir nastavak američkih isporuka oružja Ukrajini, ali da istovremeno namerava da iskoristi, kako je naveo, „dualizam“ u politici administracije Donalda Trampa.

- Taj dualizam treba da iskoristimo u delu koji odgovara našim interesima, a našim interesima u potpunosti odgovara želja američke strane da doprinese mirnom rešavanju sukoba - istakao je portparol Kremlja, prenosi Sputnjik.

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