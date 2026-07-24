Rat u Ukrajini ušao je u novu fazu u kojoj, prema oceni bivšeg američkog obaveštajca Skota Ritera, ključnu ulogu imaju bespilotne letelice, sistemi elektronskog ratovanja, kontrola informacija i tehnološka nadmoć na bojištu.

Govoreći u emisiji "World Affairs Explained", Riter je rekao da se nakon obilaska područja zahvaćenih sukobima i učešća na Međunarodnom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu uverio da se, kako tvrdi, operativna situacija razvija u korist Rusije.

Istovremeno je ocenio da zapadni mediji stvaraju utisak da Ukrajina preuzima inicijativu napadima dronovima, što je opisao kao deo šire informativne kampanje.

Tvrdi da Rusija svakodnevno uništava ključne ciljeve

Prema Riterovim rečima, ruske snage koriste sisteme izviđanja, nadzora i veštačke inteligencije kako bi brzo otkrivale položaje ukrajinskih jedinica koje upravljaju bespilotnim letelicama.

On tvrdi da ruska vojska svakodnevno locira i uništava više komandnih centara za upravljanje dronovima, što, prema njegovoj proceni, predstavlja ozbiljan problem za ukrajinske snage zbog dugotrajne obuke potrebne za nove operatere.

Govoreći o napadima ukrajinskih dronova na rusku teritoriju, Riter navodi da većina letelica bude presretnuta sistemima protivvazdušne odbrane ili specijalizovanim jedinicama za borbu protiv dronova.

Najradikalnija opcija još nije aktivirana

Riter smatra da Rusija raspolaže dodatnim mogućnostima za suzbijanje komunikacionih sistema koje koristi Ukrajina.

Kao jednu od krajnjih opcija naveo je mogućnost fizičkog neutralisanja satelitske komunikacione infrastrukture u svemiru, ali je istakao da Moskva, prema njegovom mišljenju, za sada nema razlog da posegne za takvim potezom jer, kako tvrdi, uspešno koristi druge metode elektronskog ratovanja.

Osvrnuo se i na NATO i zapadnu pomoć

Komentarišući odluke NATO-a i nastavak vojne pomoći Ukrajini, Riter je ocenio da pojedini planovi zapadnih država imaju više politički nego praktičan značaj.

On smatra da pojedini projekti, poput proizvodnje naprednih protivvazdušnih sistema na teritoriji Ukrajine, nisu lako izvodljivi u ratnim uslovima.

Govoreći o evropskim vojskama, Riter je izneo tvrdnju da se pojedine zemlje suočavaju sa ozbiljnim problemima kada je reč o ljudstvu i vojnim kapacitetima.

"Rusija nema vremensko ograničenje"

Na kraju razgovora Riter je ocenio da Rusija neće menjati svoje planove zbog vremenskog faktora i da će, prema njegovom mišljenju, operacija trajati onoliko dugo koliko Moskva bude smatrala potrebnim.

Takođe je izneo procenu da rat neće određivati ekonomske prioritete Rusije, navodeći da se Kremlj istovremeno fokusira na privlačenje investicija i razvoj privrede.

Napomena: Iznete tvrdnje predstavljaju stavove Skota Ritera iznete u intervjuu i nisu nezavisno potvrđene.

Izvor: World Affairs Explained (YouTube)