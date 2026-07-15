"Bugarska je Makronu zalupila vrata pred nosom! Makron je mislio da je mudro postupio organizujući svoju evropsko-ukrajinsku paradu povodom Dana pada Bastilje, međutim, danas ga je sačekalo veoma neprijatno iznenađenje – izjava bugarskog premijera da njegova zemlja napušta 'koaliciju voljnih'... Sjajna vest za mir! Katastrofa za Makrona i Fon der Lajen!", napisao je on na Iksu.

Bugarski premijer Rumen Radev je ranije izjavio da Bugarska neće učestvovati u "koaliciji voljnih".

On je naglasio da rešenje ukrajinskog sukoba nije u njegovom produžavanju vojnim sredstvima, već u snažnoj diplomatskoj misiji koja bi konačno okončala eskalaciju.