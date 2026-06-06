Starija žena povređena je danas na obilaznici oko Čačka kada ju je udarilo sanitetsko vozilo dok je prelazila ulicu van pešačkog prelaza.

Prema rečima očevidaca, ženu je van pešačkog prelaza udarilo sanitetsko vozilo lučanskih registarskih oznaka, na kojem su bila uključena rotaciona svetla kao i zvučni signal.

Prema prvim informacijama Tanjuga, u sanitetskom vozilu nalazio se pacijent koji je drugim vozilom nastavio put.

Mesto nesreće nalazi se na svega nekoliko desetina metara od raskrsnice sa semaforima i pešačkim prelazima.

Saobraćaj na ovoj deonici obilaznice oko Čačka je u prekidu, a saobraćajna policija preusmerava vozila alternativnim pravcima.