Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski održao je juče hitan sastanak sa trojicom svojih najviših zvaničnika kako bi definisao ključne korake za naredni period, sa posebnim akcentom na ono što je opisao kao „važne pregovore“, izveštava Kijev Independent.

Sastanku su prisustvovali šef vojne obaveštajne službe (VOS) Kiril Budanov, bivši premijer Denis Šmigalj i ministar odbrane Rustem Umerov.

Glavna tema razgovora bili su diplomatski napori Kijeva, sa posebnim akcentom na hitnu nabavku presretača protivvazdušne odbrane i sprovođenje postojećih sporazuma o zajedničkoj proizvodnji dronova sa američkim i evropskim partnerima.

– Definisali smo prioritete za narednih nekoliko nedelja: antibalističke raketne sisteme, bilateralne dokumente o proizvodnji i isporuci bespilotnih letelica, posebno „Sporazum o dronovima“ sa Evropskom unijom, i pripremu sastanaka u nekoliko različitih formata, rekao je Zelenski na društvenim mrežama.

U vezi sa pomenutim „važnim pregovorima“, ukrajinski predsednik je kriptično dodao da za sada neće biti objavljeni nikakvi detalji.

Trampovi mirovni napori u ćorsokaku

Ovaj iznenadni sastanak na vrhu ukrajinske vlade dolazi samo nedelju dana nakon što je Zelenski poslao hitno i dramatično pismo američkom predsedniku Donaldu Trampu. U njemu je detaljno opisao kritičnu potrebu Ukrajine za raketnim presretačima PAC-3 za napredni sistem protivvazdušne odbrane Patriot, koji ostaje jedina pouzdana zaštita Kijeva od ruskih balističkih raketnih napada, navodi se u članku.

Inicijativa Trampove administracije da se pregovara o brzom miru između Ukrajine i Rusije očigledno je dospela u ćorsokak. Moskva ne pokazuje interesovanje za predloženi 30-dnevni prekid vatre, dok Kijev glatko odbacuje zahteve da se ostatak Donjecke oblasti preda ruskoj okupaciji.

Razgovori su u potpunom zastoju, potvrdio je američki državni sekretar Marko Rubio nakon sastanka ministara spoljnih poslova NATO-a u Helsingborgu, u Švedskoj:

- Ako vidimo priliku da pokrenemo pregovore koji će biti produktivni, a ne kontraproduktivni, i koji imaju šanse da donesu plodove, spremni smo da igramo tu ulogu. Međutim, trenutno se takvi razgovori ne održavaju.

Pripreme za još jednu tešku zimu

Pored vojne i diplomatske strategije, Zelenski i vojno i političko rukovodstvo prošli su i takozvani „humanitarni kolosek“, pre svega nastavak napora za oslobađanje zatvorenika kroz razmenu sa ruskom stranom.

Takođe, donete su „nove odluke o podršci Ukrajini“ u energetskom sektoru. Kijev, zapravo, već polako počinje da se priprema krajem proleća za ono što će verovatno biti još jedna izuzetno teška zima obeležena brutalnim ruskim napadima na energetsku infrastrukturu, zaključuje Kijev Independent.

