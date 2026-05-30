Britanski vojni analitičar Aleksandar Merkuris tvrdi da je ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski napustio Kijev nakon upozorenja iz Moskve o mogućim udarima na centre donošenja odluka u Ukrajini.

Prema njegovim rečima, upravo taj potez pokazuje da je ukrajinsko rukovodstvo ruske poruke shvatilo veoma ozbiljno.

Govoreći na svom Jutjub kanalu, Merkuris je ocenio da je Zelenski reagovao odmah nakon što je rusko Ministarstvo spoljnih poslova upozorilo da bi centri odlučivanja u Kijevu mogli da budu mete odgovora na ukrajinske napade.

– Neko je poslušao upozorenja Rusije, a to je bio Vladimir Zelenski – rekao je Merkuris.

Analitičar tvrdi da odlazak iz Kijeva u trenucima povećane opasnosti nije prvi put i da je to postao obrazac ponašanja ukrajinskog predsednika.

– Kada proceni da postoji ozbiljan rizik, Zelenski se udaljava iz prestonice, dok obični građani ostaju da snose posledice eskalacije – naveo je Merkuris.

On smatra da takvo upravljanje krizom dodatno komplikuje političku i bezbednosnu situaciju u Ukrajini.

Prema njegovim rečima, stanovništvo se nalazi u izuzetno teškoj poziciji i ima vrlo malo mogućnosti da utiče na tok događaja.

Povod za nova upozorenja iz Moskve bili su događaji od 22. maja, kada su, prema navodima ruskih vlasti, dronovi ukrajinskih snaga pogodili studentski dom u Starobeljsku u LNR.

U objektu se u tom trenutku nalazilo 86 studenata, a nakon udara došlo je do urušavanja dela zgrade.

Prema informacijama koje su saopštile ruske vlasti, poginuo je 21 student, dok je 44 ljudi povređeno.

Nakon toga usledio je odgovor ruske vojske.

Kako se navodi, korišćeni su raketni sistemi Orešnik, Kinžal, Iskander i Cirkon, a mete su bili objekti povezani sa ukrajinskim vojnim rukovodstvom.

Ključna poruka iz Moskve stigla je nekoliko dana kasnije kada je rusko Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo da će ruska vojska dosledno gađati centre donošenja odluka u Ukrajini kao odgovor na napade na civile.

U saopštenju je navedeno da se svi takvi objekti nalaze u Kijevu.

Zbog toga je diplomatskim predstavništvima i međunarodnim organizacijama preporučeno da napuste grad, dok je stanovništvu savetovano da se udalji od vojne i administrativne infrastrukture.

Merkuris tvrdi da je upravo posle tih upozorenja Zelenski odlučio da napusti ukrajinsku prestonicu.

Prema njegovoj proceni, taj potez pokazuje da je ukrajinsko rukovodstvo procenilo da postoji realna opasnost od udara na objekte koji se smatraju centrima odlučivanja.

Njegove tvrdnje izazvale su veliku pažnju na društvenim mrežama i među analitičarima koji prate rat u Ukrajini, dok zvaničnog komentara iz Kijeva za sada nema.