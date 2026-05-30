Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je danas da su ukrajinske snage napale još jedan objekat ruske naftne industrije i da je reč o Armaviru u Krasnodarskom kraju.

"U pitanju su naše nove sankcije dugog dometa, a to je 500 kilometara od naše državne granice. S pravom vraćamo rat tamo odakle je i došao. Rusija je mogla davno da okonča svoju agresiju, ali je umesto toga odlučila da je produži i nastavi. Tako je stignuto do još jednog objekta ruske naftne industrije - Armavir u Krasnodarskom kraju", rekao je Zelenski u objavi na društvenoj mreži Iks.

Predsednik Ukrajine zahvalio je ratnicima Službe bezbednosti na ovom rezultatu.

"Važno je da, korak po korak, sprovodimo naš plan sankcija dugog dometa, kao odgovor na sve što Rusija radi protiv naše zemlje i našeg naroda. Svi oblici naših sankcija, legalne i potpuno praktične dugog dometa, rade na približavanju mira. Hvala vam na preciznosti", zaključio je Zelenski.