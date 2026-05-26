Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Gutereš izjavio je danas na zasedanju Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija (SBUN) da je "duboko zabrinut" zbog najave Rusije da planira da izvede napade na ukrajinska preduzeća namenske industrije i centre za donošenje političkih odluka u Kijevu.

Gutereš je izrazio zabrinutost nakon što je Rusija u ponedeljak najavila da namerava da izvede takve napade i to samo dan nakon jednog od najtežih napada na Kijev od početka rusko-ukrajinskog rata, prenosi Rojters.

Generalni sekretar Ujedinjenih nacija je podsetio da je najava iz Rusije stigla nakon izveštaja o ukrajinskom napadu dronom na zgradu fakulteta i studentski dom u Starobiljsku, koji se nalazi na teritoriji samoproglašene Luganske Narodne Republike (LNR).

"Osudili smo napad na školu kao što osuđujemo sve napade na civile i civilnu infrastrukturu, gde god da se dogode. Sada više nego ikad, imperativ je da se izbegne bilo kakva eskalacija sukoba koji je već doneo ogromne žrtve među civilima i koji potragu za mirom čini još težom, produžavajući patnju ljudi", rekao je je Gutereš.