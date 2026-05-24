Rusija je upotrebom rakete Orešnik u napadu na Ukrajinu eskalirala sukob i uputila upozorenje Evropi i Sjedinjenim Američkim Državama, ocenila je danas visoka predstavnica EU za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas.

Ona je napisala na platformi Iks da ruski predsednik Vladimir Putin ne želi mir, kao i da je ruski odgovor na diplomatiju - lansiranje još raketa i još razaranja.

"Ovaj smrtonosni obrazac velikih ruskih udara ponavljaće se sve dok ne pomognemo Ukrajini da ga onemogući", navela je Kalas.

Ona je istakla da zemlje EU moraju da povećaju zalihe sistema protivvazdušne odbrane.

"Takođe moramo da dodatno povećamo finansijske gubitke Moskve, uključujući i kroz strože sankcije", navela je Kalas.

Ministarstvo odbrane Rusije potvrdilo je danas da je u napadima na ciljeve u Ukrajini korišćena raketa Orešnik.

"Kao odgovor na terorističke napade Ukrajine na civilne ciljeve u Rusiji, ruske oružane snage su pokrenule masovni udar balističkim raketama Orešnik, aerobalističkim raketama Iskander, hipersoničnim aerobalističkim raketama Kinžal, krstarećim raketama Cirkon, krstarećim raketama vazdušnog, morskog i kopnenog baziranja, kao i bespilotnim letelicama, na vojne komandne objekte, vazduhoplovne baze i preduzeća odbrambene industrije u Ukrajini", navedeno je u saopštenju Ministarstva odbrane Rusije, prenosi Interfaks.

Kako je zaključeno, "ciljevi napada su postignuti i svi objekti koji su određeni su pogođeni".