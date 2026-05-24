Sutra ga očekuje sastanak sa predsednikom NR Kine Si Đinpingom, a kratko vreme je proveo u prodavnici suvenira nakon obilaska Kineskog zida.

"Ugrabio sam trenutak da u prelepoj suvenirnici na Kineskom zidu kupim neku sitnicu za Danila, Milicu i Vukana, kao posebnu uspomenu na ovu posetu", objavio je predsednik.

Od poklona, predsednik je odabrao igračku pande, ukrasnu kuglu i, za sina Danila - nešto drugačije.

Prodavnica nudi riznicu predmeta – od minijaturnih skulptura ratnika od terakote i raskošnih svilenih marama, do ručno slikanih lepeza i tradicionalnih kineskih kaligrafija koje svedoče o hiljadugodišnjoj tradiciji ove moćne zemlje.