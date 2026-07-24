"U okviru sprovođenja sporazuma o potrebi saradnje u borbi protiv kriminala, tokom današnjeg sastanka u beloruskom Ministarstvu spoljnih poslova, otpravnik poslova Poljske u Belorusiji, Kšištof Ozana, obavešten je o informacijama koje je Ministarstvo dobilo od beloruskih agencija za sprovođenje zakona u vezi sa pripremama za teroristički napad na teritoriji Poljske", navodi se u saopštenju, prenosi Sputnjik.

Napominje se da je Poljska obaveštena da teroristički napad planira osoba koja boravi u zemlji, osuđena u Belorusiji po više članova krivičnog zakona i kojoj su poljske vlasti nedavno oduzele supsidijarnu zaštitu i pravo boravka u zemlji.

"Priprema se teroristički napad, čija su primarna meta maloletna deca aktivistkinje koja živi u Poljskoj i ima belorusko državljanstvo, iz osvete zbog nedovoljnih napora da se održi status pomenute osobe u Poljskoj", naglasilo je Ministarstvo spoljnih poslova Belorusije.

Dodali su da je poljski predstavnik, takođe, obavešten da će dodatne informacije o ovom pitanju, ako budu potrebne i kako budu dostupne, biti prenete putem kanala komunikacije između relevantnih nadležnih organa dve zemlje.