Komandant iranskog Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC) Ahmad Vahidi upozorio je danas da bi svaki novi napad na Iran izazvao, kako je rekao, „razarajući i pakleni odgovor“ koji bi mogao da se proširi i van granica regiona.

Vahidi je poruku objavio povodom 44. godišnjice oslobođenja strateški važnog grada Horamšahra od iračkih snaga tokom rata sa Irakom, kao i povodom Nacionalnog dana otpora, žrtve i pobede, prenosi iranska državna agencija Tasnim.

Govoreći o nedavnom sukobu sa SAD i Izraelom, Vahidi je izjavio da je Iran, kako tvrdi, ponovo izašao kao pobednik nakon „terorističkog napada cionističko-američkog neprijatelja“.

On je naveo da su tokom sukoba poginuli pokojni vođa Islamske revolucije ajatolah Sejed Ali Hamnei, više iranskih vojnih komandanata, kao i deca u školi u Minabu.

Prema njegovim rečima, posle 40 dana „velikog otpora“ i snažnog odgovora iranskih oružanih snaga, protivnici Irana bili su primorani da zatraže prekid vatre.

Vahidi je dodao da Iran sada pokazuje odlučnost da osveti, kako je naveo, „mučeničkog vođu Islamske revolucije“.