Đorđe Vukadinović je rekao da želi da navede jedan ili dva komentara ispitanika sa kojima su razgovarali anketari, ističući da upravo takvi iskazi, pored brojki i decimala iz istraživanja, često verno oslikavaju stvarnost sa kojom se društvo suočava. Nakon toga pročitao je citat ispitanika:

"Nikad nećemo imati čoveka kao što je Vučić, od Miloša Obrenovića pa naovamo' - To kaže jedna gospođa, Beograd, Dedinje, 77 godina. ​I još jedan. Imali smo pitanje: 'Šta je najveći problem ove vlasti i šta je najbolja strana ove vlasti?' I sad odgovor jedan, ne te gospođe nego nekog drugog, kaže: 'Najveći problem ove vlasti je što je Vučić umoran."

"Dakle, prosto ovo sam naveo kao ilustraciju da vidite sa čim se mi suočavamo, a ne u ovim našim balonima gde mislimo. Ono kao 90-ih godina, sećaju se stariji gledaoci, pa kažu: 'Ja ne znam nikog ko glasa za SPS.' Pa bivalo ih je!", kaže Vukadinović.

Kada je reč o odnosu opozicije i studenata-blokadera, analitičar ocenjuje da postoje velike tenzije i sukobi:

""Ta jedna lista bi sigurno imala najbolji efekat, ali ne jedna lista do koje dolazimo tako što se svađamo, izbacujemo, isključujemo one druge. ​Ali način kako već godinu dana radimo, ili kako rade protivnici vlasti, činjenica je da mi prisustvujemo jednom unutrašnjem trebljenju – po mrežama više, ali i u javnosti, prilično, čak i u medijima – gde se stalno ispod stola, nekad preko stola, šutira, proziva, podmeće, likuje i tako dalje. I nemojmo se praviti sad da se to ne dešava kad se dešava", ukazuje Vukadinović.

Takođe, on je upozorio na veoma realnu mogućnost cepanja unutar blokaderskog pokreta:

"Opozicione stranke, snage, grupacije, na čelu sa studentima kao trenutno najjačom grupacijom, pod uslovom da ostanu u komadu... Nemojte da zaboravite tu malu fusnotu!"

Na pitanje voditeljke da li misli na studente, Vukadinović je potvrdio:

"Da, da. Pa tu ima svega i svačega, nemojte sad da žmurimo."

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