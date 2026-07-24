Đorđe Vukadinović je rekao da želi da navede jedan ili dva komentara ispitanika sa kojima su razgovarali anketari, ističući da upravo takvi iskazi, pored brojki i decimala iz istraživanja, često verno oslikavaju stvarnost sa kojom se društvo suočava. Nakon toga pročitao je citat ispitanika:
"Nikad nećemo imati čoveka kao što je Vučić, od Miloša Obrenovića pa naovamo' - To kaže jedna gospođa, Beograd, Dedinje, 77 godina. I još jedan. Imali smo pitanje: 'Šta je najveći problem ove vlasti i šta je najbolja strana ove vlasti?' I sad odgovor jedan, ne te gospođe nego nekog drugog, kaže: 'Najveći problem ove vlasti je što je Vučić umoran."
"Dakle, prosto ovo sam naveo kao ilustraciju da vidite sa čim se mi suočavamo, a ne u ovim našim balonima gde mislimo. Ono kao 90-ih godina, sećaju se stariji gledaoci, pa kažu: 'Ja ne znam nikog ko glasa za SPS.' Pa bivalo ih je!", kaže Vukadinović.
Kada je reč o odnosu opozicije i studenata-blokadera, analitičar ocenjuje da postoje velike tenzije i sukobi:
""Ta jedna lista bi sigurno imala najbolji efekat, ali ne jedna lista do koje dolazimo tako što se svađamo, izbacujemo, isključujemo one druge. Ali način kako već godinu dana radimo, ili kako rade protivnici vlasti, činjenica je da mi prisustvujemo jednom unutrašnjem trebljenju – po mrežama više, ali i u javnosti, prilično, čak i u medijima – gde se stalno ispod stola, nekad preko stola, šutira, proziva, podmeće, likuje i tako dalje. I nemojmo se praviti sad da se to ne dešava kad se dešava", ukazuje Vukadinović.
Takođe, on je upozorio na veoma realnu mogućnost cepanja unutar blokaderskog pokreta:
"Opozicione stranke, snage, grupacije, na čelu sa studentima kao trenutno najjačom grupacijom, pod uslovom da ostanu u komadu... Nemojte da zaboravite tu malu fusnotu!"
Na pitanje voditeljke da li misli na studente, Vukadinović je potvrdio:
"Da, da. Pa tu ima svega i svačega, nemojte sad da žmurimo."
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