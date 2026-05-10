Ruski lider je naveo da nije predložio sastanak sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim, ali ni da ga ne odbija.

"Nisam odbio. Ne predlažem taj sastanak, ali ako to neko učini, neka ko god želi da se sastane dođe u Moskvu i mi ćemo se sastati", rekao je Putin na konferenciji za medije u Moskvi.

Istakao je da eventualni sastanak sa Zelenskim treba da bude poslednja tačka u procesu okončanja rata.

"Ukrajinska strana, gospodin Zelenski, spreman je da održi lični sastanak. Da bi učestvovao u ovom događaju ili bilo šta potpisao, to mora biti konačna odluka, ne sami pregovori", rekao je Putin, ističući da je sastanak sa Zelenskim u trećoj zemlji moguć samo ako se postignu konačni dogovori o dugoročnom mirovnom sporazumu.

Naveo je da mu je slovački premijer Robert Fico preneo spremnost Zelenskog za sastanak. "Rekao mi je da je Zelenski spreman na lični sastanak, ali to nije prvi put da to čujemo", rekao je ruski predsednik.

Putin je istakao da Američki predsednik Donald Tramp i njegova administracija iskreno žele rešenje rata u Ukrajini, jer njima taj sukob "nije potreban".

"Vidimo da sadašnja američka administracija i američki predsednik iskreno teže rešenju. Njima očigledno nije potreban ovaj sukob", rekao je Putin.

Izrazio je nadu da će Rusija i Evropska unija ponovo obnoviti odnose.

"Obnavljanje odnosa između Rusije i Evrope koristiće obema stranama. Što se pre to desi, to bolje za nas, a u ovom slučaju i za evropske zemlje", rekao je Putin.

