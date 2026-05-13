Astrahanski pogon za preradu gasa (AGPZ) napadnut je danas dronovima, a ostaci oborenih dronova su izazvali požar, izjavio je guverner Astrahanske oblasti Igor Babuškin.

"Danas, 13. maja, odbijen je napad ukrajinske bespilotne letelice na AGPZ. Sve neprijateljske letelice su oborene ili potisnute elektronskim ratovanjem. Ostaci su izazvali požar", rekao je Babuškin u objavi na Telegramu, prenosi RIA Novosti.

Prema Ministarstvu za vanredne situacije Rusije, požar će biti ugašen u roku od nekoliko sati.

Postrojenje se nalazi blizu Kaspijskom mora, oko 1.675 kilometara od ukrajinske granice, navodi Rojters.

Uništeno 286 dronova tokom noći

Rusko Ministarstvo odbrane je izvestilo o uništavanju 286 dronova tokom noći. Oni su oboreni iznad teritorija Belgoroda, Brjanska, Voronježa, Kurska, Rostova, Tambova, Jaroslavlja, Oela, Tula, Kaluga, Rjazana, Astrahana, Krasnodara, Kalmikije, Krima, Azova i Crnog mora, navodi portal.

