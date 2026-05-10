Pre podne u većem delu zemlje očekuje se pretežno sunčano vreme, ali će tokom dana uslediti postepeno naoblačenje. Najpre će zahvatiti južne i jugozapadne krajeve Srbije, a zatim će se tokom popodneva proširiti i na ostatak zemlje uz retku i kratkotrajnu pojavu kiše, najavio je RHMZ.

Vetar će biti slab i promenljiv, dok će se maksimalna dnevna temperatura kretati od 23 do 28 stepeni.

Meteorolozi upozoravaju da početkom naredne sedmice sledi znatno nestabilnije vreme, posebno u utorak, kada se očekuju pljuskovi i grmljavina praćeni jakim, na udare i olujnim vetrom, kao i lokalnom pojavom grada.

U ponedeljak će vreme biti promenljivo oblačno i toplo sa sunčanim intervalima. Lokalni pljuskovi i grmljavina posle podne i uveče najpre se očekuju na severozapadu, severu i istoku Srbije. Tokom dana vetar će pojačavati i skretati na jugozapadni pravac. Jutarnja temperatura kretaće se od 10 do 17 stepeni, dok će najviša dnevna biti između 23 i 28 stepeni.

Najizraženija nestabilnost očekuje se u utorak, kada će u svim regionima Srbije biti uslova za pljuskove i grmljavinu. Nepogode bi lokalno mogle biti praćene gradom i veoma jakim vetrom, a temperatura će biti u padu. Za konkretne lokacije najavljena su i hitna upozorenja jedan do dva sata unapred.

Kratkotrajna stabilizacija vremena očekuje se u sredu i četvrtak, kada će u većini mesta biti pretežno sunčano uz sveža jutra. Ipak, na jugu Srbije zadržaće se promenljivo oblačno vreme sa povremenom kišom i pljuskovima sa grmljavinom.

Od petka se ponovo očekuje nestabilno vreme sa čestim prolaznim padavinama širom zemlje.

Posle letnjih temperatura stižu oluje i zahlađenje

Meteorolog Marko Čubrilo najavio je da Srbiju do utorka očekuje priliv toplog vazduha iz Mediterana, ali i nagla promena vremena početkom naredne sedmice uz pljuskove, olujan vetar i osetno zahlađenje.

Prema njegovoj prognozi, od nedelje do utorka dnevne temperature biće u porastu i kretaće se uglavnom od 23 do 28 stepeni Celzijusa. Nedelja će u većini krajeva proteći suvo i stabilno, dok se već u ponedeljak očekuje nestabilnije vreme.

Kako navodi Čubrilo, u ponedeljak će biti uslova za grmljavinske pljuskove, a lokalno su moguće i nepogode. Promena vremena kulminiraće u utorak, kada se očekuje premeštanje hladnog fronta preko Srbije.

Tada će, uz pljuskovite padavine, duvati prolazno jak i olujan severozapadni vetar, a temperatura će naglo opasti. Ispred fronta maksimalne vrednosti biće uglavnom do 23 stepena, dok će iza njega temperature pasti na svega osam do 12 stepeni Celzijusa.

U sredu se očekuje stabilizacija vremena nakon hladnog jutra, uz suvo vreme u većem delu zemlje. Samo će na planinama ponegde biti moguć lokalni pljusak.

Čubrilo navodi da bi od četvrtka pa do kraja naredne sedmice na vreme u Srbiji mogao da utiče takozvani Đenevski ciklon, čije se formiranje očekuje tokom četvrtka. Taj sistem bi doneo pretežno oblačno, sveže i vrlo nestabilno vreme sa čestim padavinama pljuskovitog karaktera.

Ipak, meteorolog ističe da se još ne zna tačna putanja niti snaga ciklona, pa će jasnija slika o količini i rasporedu padavina biti poznata sredinom sedmice. Prema trenutnim procenama, maksimalne temperature krajem nedelje kretaće se uglavnom od 18 do 22 stepena Celzijusa, što je oko ili malo ispod proseka za ovo doba godine.