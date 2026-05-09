Ruski predsednik Vladimir Putin je više puta izjavio da ako predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski želi sastanak, Moskva je spremna da ga ugosti, rekao je pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov.

Tokom razgovora sa novinarima, Ušakov je komentarisao izveštaje da bi slovački premijer Robert Fico navodno mogao da prenese poruku Zelenskog Putinu u vezi sa stavom Ukrajine o pregovorima.

"Pa, to su stari signali koji su prenošeni preko mnogih ljudi, uključujući i Trampa. A naš predsednik je više puta odgovarao da ako on (Zelenski) želi, neka pozove Moskvu ; spremni smo da ga primimo i pregovaramo. Neka pozove. On poruči, a onda sve visi u vazduhu“, rekao je Ušakov.

Ranije je Ušakov izvestio da je na sastanku Putina i Fica razmatrano pitanje sukoba u Ukrajini. Međutim, slovački premijer nije preneo nikakve poruke Zelenskog ruskom predsedniku.

Tramp saopštio da je na snazi trodnevno primirje

Podsetimo, Američki predsednik Donald Tramp saopštio je da su Rusija i Ukrajina prihvatile trodnevno primirje od 9. do 11. maja. Prema njegovim rečima, primirje podrazumeva obustavu svih vojnih aktivnosti i razmenu po 1.000 ratnih zarobljenika između dve strane.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski zatražio je garancije da će Moskva poštovati dogovor.

Pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov potvrdio da je Rusija prihvatila inicijativu o prekidu vatre. Napomenuo je da je ova inicijativa proistekla iz nedavnog telefonskog razgovora Putina s Trampom i da je važno što se ona poklapa sa 81. godišnjicim pobede nad nacizmom.

U međuvremenu, u Evropskoj uniji nastavljaju se političke konsultacije o mogućim pregovorima sa Rusijom. Visoka predstavnica EU za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas poručila je da je neophodno da se unutar Unije prethodno utvrdi o čemu bi se uopšte razgovaralo sa Moskvom, ističući da trenutni mirovni proces ne ide u željenom pravcu.

