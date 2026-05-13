Stručnjak tvrdi da ova četiri ponašanja otkrivaju da ste vi omiljena osoba vašeg ljubimca.

Za razliku od pasa, mačke pokazuju svoju naklonost suptilnije i na način koji ponekad nije lako prepoznati. Jedna ljubiteljka životinja na TikToku tvrdi da postoje veoma jasni znaci koji otkrivaju da je mačka potpuno srećna sa svojim vlasnikom.

Korisnica TikToka izdvojila je četiri ponašanja koja, prema njenim rečima, pokazuju da mačka potpuno veruje svom vlasniku i da je opuštena i vesela sa njim.

Prvi i možda najvažniji znak može se videti u načinu na koji mačka spava. „Mačke spavaju u najčudnijim položajima, potpuno bespomoćne, sa izloženim stomacima i šapama svuda. To znači da se osećaju potpuno bezbedno i da vam veruju“, objasnila je influenserka u viralnom videu.

S obzirom na to da su mačke veoma oprezne životinje, pokazivanje stomaka se smatra jednim od najvećih znakova poverenja jer se u tom položaju osećaju ranjivije i teško mogu da se brane. Kada mačka zaspi potpuno opušteno u vašoj blizini, to znači da vas ne doživljava kao pretnju i da se oseća bezbedno sa vama.

Još jedan znak koji mnogi vlasnici često pogrešno tumače je iznenadno trčanje po kući, ili takozvani „zumiji“. Korisnik TikTok-a ističe da takvo ponašanje nema nikakve veze sa nervozom ili stresom. Takvi izlivi energije kod mačaka su veoma česti i obično znače da se osećaju bezbedno, razigrano i opušteno u svom okruženju.

Naravno, iako nisu rezultat stresa, to ne znači da ih treba potpuno ignorisati. Domaćim mačkama je potrebna fizička aktivnost, koju mnogi vlasnici ne stavljaju na prvo mesto, a ovi izlivi energije su odlična prilika da uzmete laser ili igračku-lepezu i odvojite 15 minuta za igru sa svojim ljubimcem, prenosi the Mirror.